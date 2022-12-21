Newsweek: Россия предупредила Украину о последствиях из-за визита Зеленского в США

Владимир Зеленский объявил о планируемой встрече в США с Джо Байденом. РФ сделала страшное предупреждение о дальнейшей судьбе Украины из-за намерений Соединённых Штатов поставить новое вооружение ВСУ. Об этом сообщила аналитик издания Newsweek Изабель Ван Брюген.

Считается, что в ходе визита Америка одобрит отправку ВСУ зенитно-ракетных комплексов Patriot. Москва на данную новость отреагировала однозначно.

"Россия сделала страшное предупреждение о судьбе Украины, так как США хотят поставить оружие", — сообщается в статье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки данного оружия не принесут негативных последствий России, а также не сулят ничего хорошего Украине.

Брюген отметила, что что власти Москвы не раз предупреждали Соединённые Штаты и членов НАТО о том, что поставкой оружия, помощью в разведке и обучением военных они только больше ввязываются в конфликт.