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Белый дом: визит Зеленского в США — сигнал Путину о поддержке Украины Вашингтоном

Мир

Визит украинского президента Владимира Зеленского в США следует воспринимать в качестве сигнала руководителю РФ Владимиру Путину и всему миру о дальнейшей поддержке Киева со стороны Вашингтона, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Белый дом: визит Зеленского в США — сигнал Путину о поддержке Украины Вашингтоном

На брифинге с журналистами он подтвердил информацию о готовящемся выступлении главы Украины перед представителями американского конгресса.

"Речь идёт о том, чтобы отправить сигнал Путину и миру, что Соединённые Штаты Америки будут с Украиной столько, сколько понадобится", — отметил чиновник.

Как подчеркнул представитель Белого дома, Североатлантический альянс не разобщён, а Вооружённые силы Украины (ВСУ) не собираются "уступать". По его словам, именно это демонстрирует сегодняшняя поездка Зеленского в США.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала абсурдом намерение украинского президента выступить перед американскими политиками. Она считает, что Вашингтон должен в первую очередь решать проблемы США, а не Украины.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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