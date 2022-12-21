Конгрессвумен Грин: желание "теневого президента" Зеленского выступить в США — абсурд

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сочла абсурдом желание "теневого президента" Украины Владимира Зеленского выступить перед американскими политиками в Вашингтоне.

В своих соцсетях она предположила, что Зеленский попытается объяснить в конгрессе, зачем ему нужны миллиарды долларов налогоплательщиков для "51-го штата", то есть для Украины.

"Это абсурд. Америку следует ставить на первое место", — считает Грин.

Ранее стало известно, что 21 декабря Зеленский посетит США и выступит перед членами американского конгресса. Предполагается, что он напомнит Вашингтону о необходимости продолжения поддержки Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как отметили читатели американского издания National Review, Зеленский отправился в Штаты за очередной партией материальной помощи. Они также назвали украинского президента "попрошайкой", который воспринимает своё выступление в США в качестве последнего шанса "отхватить" деньги.