Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сочла абсурдом желание "теневого президента" Украины Владимира Зеленского выступить перед американскими политиками в Вашингтоне.
В своих соцсетях она предположила, что Зеленский попытается объяснить в конгрессе, зачем ему нужны миллиарды долларов налогоплательщиков для "51-го штата", то есть для Украины.
"Это абсурд. Америку следует ставить на первое место", — считает Грин.
Ранее стало известно, что 21 декабря Зеленский посетит США и выступит перед членами американского конгресса. Предполагается, что он напомнит Вашингтону о необходимости продолжения поддержки Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Как отметили читатели американского издания National Review, Зеленский отправился в Штаты за очередной партией материальной помощи. Они также назвали украинского президента "попрошайкой", который воспринимает своё выступление в США в качестве последнего шанса "отхватить" деньги.
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