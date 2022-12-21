Европейцам не стоит ожидать удешевления газа после введения "потолка цен", решение ограничить стоимость российских энергоносителей было сугубо политическим, заявили американские эксперты.
"Ценовой предел ЕС применяется к контрактам на месяц, три месяца и год вперед, но компании могут перейти к покупке газа по внутридневным контрактам или контрактам на сутки вперед", — рассказали специалисты агентству Reuters.
К тому же торговать газом можно не только на "энергетических биржах", сделки могут заключаться в частном порядке, на который ограничения не распространяются.
"Ценовой потолок — это чистая политика, и сегодня мы бы сказали, что он практически не имеет значения", — заявил авторам издания аналитик трейдинговой компании SEB Markets Оле Хвальби.
Также торговля российскими энергоносителями может переместиться на другие газовые рынки, за пределы Евросоюза. В любом случае эксперты предсказывают, что европейцам стоит готовиться к очередным скачкам цен на газ в этом году.
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