Reuters: газ в Европе дешеветь не будет — Россия легко обойдёт "потолок цен"

Европейцам не стоит ожидать удешевления газа после введения "потолка цен", решение ограничить стоимость российских энергоносителей было сугубо политическим, заявили американские эксперты.

"Ценовой предел ЕС применяется к контрактам на месяц, три месяца и год вперед, но компании могут перейти к покупке газа по внутридневным контрактам или контрактам на сутки вперед", — рассказали специалисты агентству Reuters.

К тому же торговать газом можно не только на "энергетических биржах", сделки могут заключаться в частном порядке, на который ограничения не распространяются.

"Ценовой потолок — это чистая политика, и сегодня мы бы сказали, что он практически не имеет значения", — заявил авторам издания аналитик трейдинговой компании SEB Markets Оле Хвальби.

Также торговля российскими энергоносителями может переместиться на другие газовые рынки, за пределы Евросоюза. В любом случае эксперты предсказывают, что европейцам стоит готовиться к очередным скачкам цен на газ в этом году.