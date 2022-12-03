Financial Times: 100 танкеров "теневого флота" России готовы к обходу санкций

Российские власти были готовы к усилению санкции, а потому весь 2022 год собирали "теневой флот", в котором уже состоит более 100 танкеров.

Накануне страны "Большой семёрки" приняли решение отказаться от закупки российской нефти и ввести "ценовой потолок" на чёрное золото из РФ. Тем государствам, которые рискнут продолжить закупать в России углеводороды, теперь стоит опасаться вторичных санкций.

"Россия незаметно накопила флот из более чем 100 танкеров, чтобы обойти западные ограничения на продажу российской нефти", — сообщают эксперты издания Financial Times.

По их словам, эти суда продолжат экспорт энергоресурсов в Индию, Китай и Турцию, но отныне доходы Москвы будут полностью скрыты от Запада.