Гутерреш констатировал отсутствие перспектив для переговоров Киева и РФ

По мнению генсека ООН Антониу Гутерреша, в ближайшее время нет никаких перспектив для российско-украинских мирных переговоров.

В связи с вероятным продолжением боевых действий Гутерреш выразил надежду, что дипломатические соглашение между РФ и Украиной станет возможным хотя бы в более отдалённом будущем.

"Я не оптимистичен по поводу возможности эффективных мирных переговоров в ближайшем будущем. Полагаю, что военная конфронтация продолжится и, думаю, нам придется подождать момента, при котором серьезные мирные переговоры будут возможны", — сказал Гутерреш.

Генсек ООН добавил, что очень надеется на то, что в 2023 году на Украине воцарится мир.