Генсек ООН Гуттереш: риск ядерного конфликта достиг высшей точки

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, сегодня вероятность ядерного конфликта между ведущими мировыми державами стала максимально высокой, если оценивать ситуацию за несколько последних десятков лет.

"Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия", — сказал Гутерреш, которого цитирует ТАСС.

Генсек ООН считает, что ядерные державы должны во избежание непоправимого развития событий должны обязаться ни при каких обстоятельствах не применять это оружие первыми.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уведомил, что представители его организации в данный момент проводят переговоры со всеми сторонами относительно возможности максимально быстрой отправки их миссии на Запорожскую АЭС.