По словам политолога Владимира Джараллы, происшествие с взорвавшимся украинским гранатомётом для Польши стало настоящим шоком.
Эксперт отметил, что на Украине к такому давно уже привыкли, в то время как для поляков подобное — нонсенс.
"Анекдотическая история, вызванная совершенно невероятными обстоятельствами. Для Украины ситуация в принципе вполне обычная, мы уже давно к этому привыкли, но для Польши — это несомненно шок. Самое главное в этих историях то, что участники начинают понимать, что же на самом деле происходит рядом с ними", — сказал Джаралла в беседе с "Журналистской правдой".
Политолог добавил, что Варшава, возможно, замнёт инцидент с гранатомётом благодаря давлению США.
Ранее поляки выразили крайнюю степень возмущения после случая в кабинете шефа польской полиции Ярослава Шимчика, которому ранее во время поездки на Украину был презентован гранатомёт. Этот "подарок" просто взорвался у него в руках. По словам Шимчика, выстрел был неожиданным, ведь он полагал, что в подаренном гранатомёте нет боевого заряда.
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