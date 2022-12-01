Политолог Владимир Джаралла прокомментировал решение польских властей аннулировать аккредитацию российских журналистов-представителей ТАСС и РИА Новости при Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Польше.
По мнению эксперта, в свете нынешнего противостояния РФ и ЕС в информационном поле это решение кажется вполне закономерным.
При этом в МИД РФ решение Варшавы подвергли жёсткой критике, заметив, что оно грубо нарушает обязательства ОБСЕ и является возмутительным актом политической цензуры.
"Мне кажется, к таким вещам, как лишение россиян аккредитации в Лодзи, следует относиться, как к сопровождающему шуму. Есть некое явление, и вокруг него расходятся информационные волны. Мы видим общую линию на обострение отношений между Евросоюзом и Россией, и на этом фоне каждая из сторон стремится к ограничению распространения нежелательной для нее информации. Шаги по недопущению российских журналистов на заседания каких-либо евроструктур находятся именно в этой логике", — сказал Джаралла в беседе с ФАН.
Политолог призвал к подобным провокациям со стороны поляков относиться спокойно, "воспринимая их как данность" и понимая, что всему виной неадекватность Варшавы.
Также Джаралла напомнил о возможности ограничения европейским СМИ доступа на российские мероприятия в качестве ответной соизмеримой меры.
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