Глава Русского дома в ЦАР пострадал после взрыва посылки

В руках главы Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого взорвалась посылка. Покушение произошло в Банги.

Руководителю российской гуманитарной миссии пришла посылка от неизвестного адресанта. Взрывчатка сдетонировала при открывании посылки. Пострадавший был госпитализирован, сообщает Telegram-канал Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).

Ранее посольства Украины в разных странах мира получили 17 писем со взрывчаткой или окровавленными глазами животных.