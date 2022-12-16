В руках главы Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого взорвалась посылка. Покушение произошло в Банги.
Руководителю российской гуманитарной миссии пришла посылка от неизвестного адресанта. Взрывчатка сдетонировала при открывании посылки. Пострадавший был госпитализирован, сообщает Telegram-канал Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).
Ранее посольства Украины в разных странах мира получили 17 писем со взрывчаткой или окровавленными глазами животных.
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