В случае, если боевые действия на Украине затянутся на зиму, для Киева и его западных союзников это может закончится плачевно. Такое мнение высказал журналист Хэл Брэндс в материале для Bloomberg.
"Если конфликт на Украине затянется на зимний период, ситуация может сложиться неблагоприятно для израненной Украины, страдающей от нехватки энергоресурсов Европы и все более отвлекающегося от темы Вашингтона — Киев и Запад будут сломлены", — написал Брэндс.
Нестабильная ситуация в плане боевых действий зимой окажется выгодна России, потому что ей не придётся предпринимать каких бы то ни было дополнительных мер для ослабления и без того ослабленного противника: ВСУ уже и без того истощены, а украинский лидер Владимир Зеленский может потерпеть фиаско в политическом и дипломатическом плане, если будет эксплуатировать тактику выжидания.
ЕС также устал от изматывающей поддержки Киева, а те, кто настаивает на мирном решении конфликта, жаждут перерыва в боевых действиях, считает Брэндс.
Также вызывает вопросы готовность поддержки Украины республиканцами в палате представителей США в наступающем году, напомнил обозреватель.
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