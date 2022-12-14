Bloomberg: затягивание украинского конфликта на зиму грозит поражением Запада

В случае, если боевые действия на Украине затянутся на зиму, для Киева и его западных союзников это может закончится плачевно. Такое мнение высказал журналист Хэл Брэндс в материале для Bloomberg.

"Если конфликт на Украине затянется на зимний период, ситуация может сложиться неблагоприятно для израненной Украины, страдающей от нехватки энергоресурсов Европы и все более отвлекающегося от темы Вашингтона — Киев и Запад будут сломлены", — написал Брэндс.

Нестабильная ситуация в плане боевых действий зимой окажется выгодна России, потому что ей не придётся предпринимать каких бы то ни было дополнительных мер для ослабления и без того ослабленного противника: ВСУ уже и без того истощены, а украинский лидер Владимир Зеленский может потерпеть фиаско в политическом и дипломатическом плане, если будет эксплуатировать тактику выжидания.

ЕС также устал от изматывающей поддержки Киева, а те, кто настаивает на мирном решении конфликта, жаждут перерыва в боевых действиях, считает Брэндс.

Также вызывает вопросы готовность поддержки Украины республиканцами в палате представителей США в наступающем году, напомнил обозреватель.