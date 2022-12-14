Шаптала: боевики ВСУ отказываются выполнять приказы командиров

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Сергей Шаптала заявил, что украинские националисты отказываются выполнять приказы командования и самовольно оставляют свои позиции, и как следствие, они оказываются под контролем российских военных.

"Командиры воинских частей постоянно обращаются с проблемой, что отдельные военнослужащие проявляют неповиновение, отказываются выполнять боевые приказы, самовольно покидают боевые позиции и поле боя", — сказал на обсуждении законопроекта о внесении изменений в уголовный и административный кодексы.

По словам руководителя Генштаба ВСУ, нередко имеет место самовольный уход из мест несения службы и воинских частей, употребление алкоголя и наркотиков в боевой обстановке.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что бойцы НМ ЛНР в рамках спецоперации за минувшие сутки ликвидировали 65 человек личного состава украинских боевиков.