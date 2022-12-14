Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Сергей Шаптала заявил, что украинские националисты отказываются выполнять приказы командования и самовольно оставляют свои позиции, и как следствие, они оказываются под контролем российских военных.
"Командиры воинских частей постоянно обращаются с проблемой, что отдельные военнослужащие проявляют неповиновение, отказываются выполнять боевые приказы, самовольно покидают боевые позиции и поле боя", — сказал на обсуждении законопроекта о внесении изменений в уголовный и административный кодексы.
По словам руководителя Генштаба ВСУ, нередко имеет место самовольный уход из мест несения службы и воинских частей, употребление алкоголя и наркотиков в боевой обстановке.
Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что бойцы НМ ЛНР в рамках спецоперации за минувшие сутки ликвидировали 65 человек личного состава украинских боевиков.
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