TAC: США приготовились отдать Крым, новые регионы и Одессу?

Америка пересмотрела свои цели на Украине, и готова пойти на уступки Кремлю. Эксперты отмечают как минимум три перемены в риторике Запада.

Американский и французский президенты озвучили совместное заявление о том, что будут продолжать "поддерживать Украину, защищающую свой суверенитет и территориальную целостность… столько, сколько потребуется". Но уже спустя неделю прозвучали первые версии о разных интерпретациях слов Джозефа Байдена, пишет The American Conservative.

После контактов с Москвой советник по национальной безопасности Джейк Салливан приехал в Киев, чтобы неофициально призвать Зеленского пойти на переговоры с Россией и дезавуировать свой публичный отказ от мирных переговоров. То есть Америка открыто призывает Украину к переговорам.

Еще одна перемена заключается в том, что Владимир Зеленский якобы "может согласиться на компромиссы по территориальной целостности страны".

При этом Зеленский в свое время высказывался за обсуждение статуса спорных восточных территорий. В декабре 2021 года, то есть еще до начала российской военной операции, Зеленский не исключал проведение референдума по Донбассу и даже по Крыму. И даже в марте еще шел разговор о будущем этих территорий.

Готовность к компромиссам была сведена на нет властями США и Великобритании. Первоначальная цель — добиться отвода Россией своих войск на позиции, которые они занимали до начала спецоперации — была заменена на требование восстановления полной территориальной целостности Украины.

Как сообщили журналисты The Wall Street Journal, Салливан рекомендовал Зеленскому сосредоточиться на реальных целях "как можно скорее".

Отсюда выяснилась третья корректировка целей США на Украине — "наказание" России плавно превратилось в "защиту" Украины и помощь ей в "возвращении "захваченных после 24 февраля территорий".

Запад внёс изменения в свои позиции и готов к прекращению огня

Фактически это означает, что США могут согласиться на сохранение российского контроля над Крымом и районами Донбасса.

Американцы стоят на позиции того, что "вопрос о Крыме и о статусе Донбасса можно будет обсудить позже". При этом Британия настаивает на "необходимом абсолютном минимуме", заключающемся в том, что Россия обязана "отойти на позиции, которые она занимала 23 февраля до начала наступления". Германия заявила, что поддержит любые красные линии, которые проведет Украина, но считает нереальным возможность того, что российские войска полностью покинут все "оккупированные" территории.

В Берлине придерживаются мнения, что если Украина атакует Россию с целью захвата Крыма, то вынудит Кремль моментально применить оружие массового поражения "не глядя на последствия" и "по всему, что будет угрожать Крыму".

Таким образом, совет Салливана Зеленскому подумать о реалистичных требованиях и приоритетах, и то, что некоторые западные союзники включили эту формулировку в свои спичи, показывает, что слова "после 24 февраля" были не случайной оговоркой.

Издание считает это свидетельством того, что США и их союзники по НАТО вносят изменения в свои позиции и теперь в большей степени готовы к прекращению огня.

Сначала речь про "отойдите на границы 24 февраля", потом будет "оставьте себе то, что присоединили, но не идите дальше", а в итоге "Ладно, берите и Одессу — только Киев оставьте", — пишут в соцсетях.

"Западу становится все более очевидно, что Россия останется в Крыму и в тех районах Донбасса, которые она контролировала до начала спецоперации. Стороны могут согласиться на переговоры по этому вопросу позже, а сейчас в приоритете оказалось прекращение огня и пауза в боях", — пишут авторы.