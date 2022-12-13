Экс-аналитик ЦРУ назвал Зеленского хорошим актёром и ужасным политиком

Украинского президента Владимира Зеленского можно назвать хорошим актёром, однако этого нельзя сказать о нём как о политике. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на The Jimmy Dore Show.

"Он был хорошим комиком и отличным актером, давайте посмотрим правде в глаза", — сказал Макговерн.

Однако в роли политика Зеленский полностью провалился, что подтверждается противостоянием с Россией. Макговерн отметил, что украинский президент — это всего лишь марионетка в руках США, который всего лишь выполняет указания американской стороны. Однако рано или поздно это закончится, уверен. экс-аналитик.

"У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется, но скоро ему придется осознать, что это не продлится долго", — сделал вывод Макговерн.

Ведущий шоу согласился, что карьера президента — неплохо для комика. Однако очень жаль, что единственный, кто смог это сделать, виноват в глубоком кризисе кризисе и невероятной коррупции, которая процветает у него в стране.