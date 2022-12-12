Полковник запаса: Польша начинает беспокоиться о защите от ракет ВСУ

Польша начинает беспокоиться о своей безопасности. И в первую очередь от тех неуправляемых украинских ракет, которые могут к ним залететь, как это было в прошлый раз. Так прокомментировал Pravda.Ru заявление польского президента Анджея Дуды о скором развёртывании ЗРК Patriot на границе с Украиной военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк.

Аналитик отметил, что сейчас Польша с Германией договорятся, и ракеты будут размещены, в том числе для контроля за воздушной обстановкой.

"Я думаю, как раз это будет направлено в первую очередь против того, чтобы не залетали такие непонятные ракеты со стороны Украины. Потому что все мы знаем, что на вооружении Вооружённых сил Украины (ВСУ) стоят ракеты советского производства, они давно уже выслужили установленные сроки и они не готовы к стопроцентному выполнению задач. Поэтому не исключено, что и в дальнейшем могут быть такие попытки: при попытке сбить наши ракеты украинские ракеты будут залетать на территорию Польши. Вот для этого они пытаются себя обезопасить", — объяснил собеседник издания.

По его мнению, вероятность уклонения украинских ракет от целей существует, поэтому позиция Польши является нормальной.

Ранее президент Польши заявил, что в ближайшее время начнётся развёртывание ЗРК Patriot на границе с Украиной.