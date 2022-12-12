Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Андрей Норкин высказал свое мнение по поводу работы Владимира Соловьёва
Бои на Лисичанском направлении: танкисты ВС РФ уничтожили позиции неонацистов
В Петербурге планируют построить технологический кластер "ЧВК Вагнер Центр"
Режиссёр "Сватов" Радзюкевич не вернётся в сериал "Папины дочки"
Депутат Госдумы допустил вхождение Сербии в состав России после референдума
WP: президент Украины Зеленский понимает, что вернуть Крым невозможно
Каждую ночь на Запорожском фронте уничтожаются вражеские диверсанты
Польша ставит условия для выполнения своего обещания отказаться от нефти из РФ
Пивоваров заявил об искусственном интеллекте с внутренней личностью

Полковник запаса: Польша начинает беспокоиться о защите от ракет ВСУ

Мир

Польша начинает беспокоиться о своей безопасности. И в первую очередь от тех неуправляемых украинских ракет, которые могут к ним залететь, как это было в прошлый раз. Так прокомментировал Pravda.Ru заявление польского президента Анджея Дуды о скором развёртывании ЗРК Patriot на границе с Украиной военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк.

Полковник запаса: Польша начинает беспокоиться о защите от ракет ВСУ

Аналитик отметил, что сейчас Польша с Германией договорятся, и ракеты будут размещены, в том числе для контроля за воздушной обстановкой.

"Я думаю, как раз это будет направлено в первую очередь против того, чтобы не залетали такие непонятные ракеты со стороны Украины. Потому что все мы знаем, что на вооружении Вооружённых сил Украины (ВСУ) стоят ракеты советского производства, они давно уже выслужили установленные сроки и они не готовы к стопроцентному выполнению задач. Поэтому не исключено, что и в дальнейшем могут быть такие попытки: при попытке сбить наши ракеты украинские ракеты будут залетать на территорию Польши. Вот для этого они пытаются себя обезопасить", — объяснил собеседник издания.

По его мнению, вероятность уклонения украинских ракет от целей существует, поэтому позиция Польши является нормальной.

Ранее президент Польши заявил, что в ближайшее время начнётся развёртывание ЗРК Patriot на границе с Украиной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.

Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране
Лайла Ахметова: Мои книги о войне сами пробивают себе дорогу Анжела Якубовская Наши предки всегда боролись со змием на земле, в небесах и на море Сергей Лебедев Сейчас или никогда: Вучич должен защитить сербов в Косово и Метохии Любовь Степушова
Разведчики 42-й дивизии войск ВС РФ уничтожили группу наёмников ВСУ под Донецком
Кирби: Вашингтон считает, что РФ хочет продолжения спецоперации на Украине
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
Последние материалы
Режиссёр "Сватов" Радзюкевич не вернётся в сериал "Папины дочки"
"Внебрачному сыну Мессинга" во сне явилась Ванга и предсказала победу России
Депутат Госдумы допустил вхождение Сербии в состав России после референдума
WP: президент Украины Зеленский понимает, что вернуть Крым невозможно
Каждую ночь на Запорожском фронте уничтожаются вражеские диверсанты
Польша ставит условия для выполнения своего обещания отказаться от нефти из РФ
Пивоваров заявил об искусственном интеллекте с внутренней личностью
МО РФ: МиГ-31 сопроводил норвежский самолёт-разведчик над Баренцевым морем
В посольство Франции в Москве прислали посылку из Крыма с мёртвой мышью и пауком
Польша и Германия начинают развертывать ЗРК Patriot на границе с Украиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников