Армия Сербии приведена в полную боевую готовность: предъявлен ультиматум

Армия Сербии приведена в полную боевую готовность. Об этом сообщают СМИ в воскресенье.

Сербам, которые соорудили баррикады на севере Косова, предъявлен ультиматум — разобрать их до девяти вечера.

По мнению военного эксперта, Бориса Рожина, конфликт развивается в управляемом ключе, так как его подогревают из Брюсселя. Аналитик считает, что у Сербии выбор малоприятный — либо война в условиях стратегического окружения, либо очередные уступки по Косово.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич проведёт в 21:00 экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова.