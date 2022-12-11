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The Wall Street Journal: помощь Киеву будет обходиться США всё дороже

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С течением времени военная поддержка Украины будет обходиться США всё дороже. Об этом заявил американский журналист Дэниел Майклс в материале для The Wall Street Journal.

По наблюдениям обозревателя, западная аудитория всё чаще задаётся вопросом о целесообразности дальнейших поставок оружия Киеву, ввиду ощутимого роста финансирования этой статьи расходов.

"США уже предоставили Украине почти 32 миллиарда долларов, включая около 20 миллиардов в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности. Поставки еще большего количества военной техники обошлись бы гораздо дороже", — написал Майклс.

Журналист подчеркнул, что у стран Запада остаётся всё меньше оружия, которое можно было бы поставлять Украине, и всё меньше политической воли, чтобы ей помогать.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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