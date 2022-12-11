Путин провёл телефонные переговоры с Эрдоганом

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. В администрации президента Турции сообщили, что лидеры стран обсудили двусторонние отношение и реализацию зерновой сделки.

Также Эрдоган заявил, что надеется на скорое урегулирование украинского конфликта с помощью дипломатии, передаёт ТАСС.