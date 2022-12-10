Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кашеварова призвала рыть рвы у домов: Так и не поняли до сих пор что происходит
Рожин: слова главы СНБО Украины Данилова повторяют заявления ИГИЛ*
Прилепин назвал солиста "Касты" идеологическим врагом: перестал быть пацаном
Рогов заявил о пострадавших жителях при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS в Мелитополе
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Серия взрывов в Мелитополе: после удара РСЗО HIMARS убиты мирные жители
Кива заявил, что Запад продолжит руками Украины наносить ущерб России
Над Симферополем отработала система ПВО
Мелитополь успешно отбил атаки боевиков ВСУ

Süddeutsche Zeitung: Германия сможет защитить лишь небольшой город

Мир

В интервью Süddeutsche Zeitung Франк Хаун заявил, что Германия сможет защитить лишь небольшой город в случае войны.

Süddeutsche Zeitung: Германия сможет защитить лишь небольшой город

Возглавляющий группу оборонных компаний KNDS, объединяющую часть немецких и французских производителей вооружения Франк Хаун рассказал, что сегодня бундесвер сможет защитить разве что Аугсбург. По его словам, раньше у Германии было более 2 тыс. танков Leopard, а сейчас их лишь 300.

"Возможно, он ещё сможет защитить с их помощью Аугсбург, но никак не Берлин", — заявил он.

Он связывает этот факт с военной помощью Украине. По его мнению, ФРГ "выжили, как лимон", а деньги не способны покрыть дефицит в оборонной промышленности. Хаун заявил, что Германии не хватает реактивной и ствольной артиллерии. Также он отметил бюрократию, которая создаёт трудности.

"В прошлом существовало всего несколько правил для военной техники. Сегодня в боевом отделении танка я должен гарантировать, что воздух такой же хороший, как у вас или у меня на рабочем месте, даже когда идёт стрельба", — подчеркнул он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"

По словам пленного боевика, иностранные наёмники угрожали украинцам расправой за отказ в сексуальных отношениях.

Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Минобороны: войска ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении
РВ: опубликованы кадры уничтоженной войсками ВС РФ 220-мм РСЗО "Буревий" ВСУ
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Минобороны показало кадры ударов Су-25 ВС РФ по бронированной технике ВСУ
МИД: в Финляндии сожгли российский флаг, это недопустимый акт надругательства
Чалый: Украина ослабит РФ настолько, что за неё будут воевать другие страны
Чалый: Украина ослабит РФ настолько, что за неё будут воевать другие страны
Последние материалы
Süddeutsche Zeitung: Германия сможет защитить лишь небольшой город
Прилепин назвал солиста "Касты" идеологическим врагом: перестал быть пацаном
Рогов заявил о пострадавших жителях при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS в Мелитополе
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Серия взрывов в Мелитополе: после удара РСЗО HIMARS убиты мирные жители
Кива заявил, что Запад продолжит руками Украины наносить ущерб России
Над Симферополем отработала система ПВО
ЕС не согласовал 9 пакет антироссийских санкций из-за непреодолимых разногласий
Мелитополь успешно отбил атаки боевиков ВСУ
Леонков: Запад с помощью ультиматумов хочет навязать России "Минск-3"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников