Süddeutsche Zeitung: Германия сможет защитить лишь небольшой город

В интервью Süddeutsche Zeitung Франк Хаун заявил, что Германия сможет защитить лишь небольшой город в случае войны.

Возглавляющий группу оборонных компаний KNDS, объединяющую часть немецких и французских производителей вооружения Франк Хаун рассказал, что сегодня бундесвер сможет защитить разве что Аугсбург. По его словам, раньше у Германии было более 2 тыс. танков Leopard, а сейчас их лишь 300.

"Возможно, он ещё сможет защитить с их помощью Аугсбург, но никак не Берлин", — заявил он.

Он связывает этот факт с военной помощью Украине. По его мнению, ФРГ "выжили, как лимон", а деньги не способны покрыть дефицит в оборонной промышленности. Хаун заявил, что Германии не хватает реактивной и ствольной артиллерии. Также он отметил бюрократию, которая создаёт трудности.

"В прошлом существовало всего несколько правил для военной техники. Сегодня в боевом отделении танка я должен гарантировать, что воздух такой же хороший, как у вас или у меня на рабочем месте, даже когда идёт стрельба", — подчеркнул он.