Генерал НАТО Паломерос проинформировал о катастрофической ситуации в бундесвере

В ВС Германии ситуация критическая, заявил бывший командующий Объединёнными ВС НАТО французский генерал Жан-Поль Паломерос. Однако милитаризацию Польши он похвалил, пишет EADaily.

Генерал ответил на вопрос о готовности Европы защищать свои земли, если Германия после холодной войны сократила военные расходы.

"Нам, военным, было очень трудно убедить политиков тратиться на армию, несмотря на многочисленные конфликты и войны после холодной войны — в Афганистане, Сирии, на Ближнем Востоке, в Африке. Германия оказалась в катастрофическом положении, она в настоящее время прилагает усилия для улучшения состояния своей армии".

Однако натовский генерал восхищён польской армией, которая активно модернизируется:

"Польша является очень активным и заслуживающим доверия членом НАТО. Польская армия быстро модернизируется, и это очень хорошая новость для НАТО и для Европы".