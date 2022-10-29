Welt*: ВС Германии остались с "голыми" запасами оружия из-за поставок на Украину

Вооружённые силы Германии истощили свои вооружения из-за поставок Украине. Регулярное перекачивание боеприпасов и военных орудий Киеву привело запасы страны к плачевному состоянию. Власти ФРГ назвали их "голыми".

"Ни одна армейская бригада численностью 5 тыс. человек в настоящее время не укомплектована и не готова к боям. Никто точно не знает, как к 2025 году будет построена целая дивизия с 15 тыс. солдат и десятками кораблей и самолётов, как обещало НАТО", — пишут немецкие журналисты в газете Die Welt*.

Глава Ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер заявил, что восполнить немецкие запасы будет невозможно. Отмечается, что Федеральное Министерство обороны в лице Кристина Ламбрехта не успевает за амбициями канцлера.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.