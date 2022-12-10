NYT: конфликт Германии и Польши ведёт к расколу Европы по Украине

На фоне продолжающегося украинского кризиса усиливается дипломатический и политический конфликт Польши и Германии, что подрывает единство НАТО и Евросоюза. Такое мнение высказал обозреватель Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.

Автор считает, что особенно заметен раскол стал после "ракетного инцидента" 15 ноября. Берлин предложил тогда направить две системы Patriot Варшаве. Однако Польша настояла на том, чтобы оружие передали Украине. В итоге это и было сделано на фоне критики и беспокойства союзников.

В Германии историю назвали "рентгеновским снимком" печальных отношений Польши и ФРГ.

Отношения Берлина и Варшавы много лет были напряжёнными, Польша не раз критиковала Германию за сотрудничество с Россией, заметил публицист.