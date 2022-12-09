Пискорский: в Польше замалчивают опасность размещения военных США

Политолог Матеуш Пискорский рассказал об опасности, которую таит в себе размещение в Польше 40 тысяч американских военнослужащих. Эксперт считает, что они станут оккупационным контингентом в Европе.

Аналитик подчеркнул, что Варшава хранит молчание на эту тему, напомнив, что сейчас фактически идёт война между США и Европой.

"В этой ситуации каждый американский солдат на польской земле — это знак подчинения, капитуляции европейского континента", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Согласившись на присутствие войск США, Варшава наносит удар по Европейскому союзу, считает Пискорский.

Ранее обозреватель Ирина Алкснис высказала мнение, что Европа капитулировала перед США и теперь готовится к войне с Россией.