Taz: готовившие госпереворот в ФРГ включили главу МИД Бербок в список "врагов"

Правоохранительные органы ФРГ обнаружили список с потенциальными "врагами". В него вошли глава МИД Анналена Бербок, лидеры Социал-демократической партии Германии Саскиа Эскен и Христианско-демократичего союза Фридрих Мерц, парламентарии и известные журналисты. Всего в списке 18 человек.

"Мы не должны недооценивать опасность, которая исходит от агрессивно настроенных "граждан рейха". Эти люди не только бредят теориями заговора, но они имели конкретные планы, которые были готовы реализовать", — пишет газета Die Tageszeitung.

Генпрокуратура ФРГ сообщает, что заговорщики хотели штурмом взять Бундестаг и задержать членов правительства и парламентариев.