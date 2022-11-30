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Пользователи Twitter* возмутились словами Бербок о Путине: потеряла рассудок

Мир

Пользователям Twitter* показались нелепыми слова немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок, которая заявила, что президент РФ Владимир Путин "использует холод как оружие против Украины".

Пользователи Twitter* возмутились словами Бербок о Путине: потеряла рассудок

По мнению комментаторов, Бербок в своём высказывании перешла все грани лицемерия.

"Вы совсем уже потеряли рассудок, Бербок. Сначала вы вводите санкции против россиян, а затем говорите, что они используют энергию как оружие. А теперь Путин стал колдуном, использующем холод. Не держите нас за дураков!" — попросила одна из читательниц.

"А я думал, что начало зимы в ноябре было вполне себе нормальным явлением. Если Путин мог бы действительно это делать, он решил бы проблему климатической катастрофы. Но Бербок беспокоит только вооружение и санкции, а не климат и мир", — заметил другой комментатор.

Пользователи Twitter* назвали слова Бербок "чушью" и напомнили ей, что киевские власти прекращали подачу воды и электричества жителям Крыма на несколько месяцев, однако Европу это тогда вообще не беспокоило. Также читатели подчеркнули, что именно ЕС, а вовсе не Путин, остановили поставки газа.

Пользователям показалось забавным, что Бербок считает Путина "повелителем холода". Они призвали её думать не о поставках вооружений Украине и новых санкциях против РФ, а о переговорах, которые помогут минимизировать потери и нормализовать ситуацию в мире.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Германию заставляют в третий раз напасть на Россию — Немецкий журналист
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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