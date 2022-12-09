Немецким компаниям и частным домам имеет смысл избирательно подойти к вопросу отопления помещений.
По мнению главы немецкого газового регулятора BNetzA Клауса Мюллера, сейчас нецелесообразно включать отопление во всех помещениях. В этом плане желательно расставить приоритеты и отапливать только то, что действительно необходимо.
"Граждане должны, возможно, не включать отопление полностью и тщательно подумать о том, какие помещения необходимо отапливать", — цитирует Мюллера агентство Bloomberg.
Чтобы снизить негативное влияние от потери импорта российского газа, Германии нужно уменьшить потребление топлива на 20%, считает Мюллер.
Глава немецкого газового регулятора добавил, что хотя проблем с наличием газа Германия пока не испытывает, за ситуацией необходимо пристально следить и не пускать её на самотёк.
"Мы будем наблюдать за тем, что произойдет в ближайшие несколько дней. Но мы не должны относиться к этому легкомысленно", — добавил Мюллер.
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