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Немцы провалили план по экономии газа: "Цифры очень отрезвляют"

Мир

На фоне энергетического кризиса в Европе немецкие граждане не сумели выполнить план правительства по сокращению потребления газа, сообщает EADaily.

Немцы провалили план по экономии газа: "Цифры очень отрезвляют"

Домохозяйства и некрупные компании Германии превысили показатели среднего уровня потребления за последние пять лет. Поначалу немцы сумели на 20% умерить свои энергетические аппетиты, однако с приходом холодов ситуация существенно поменялась.

"Потребление газа домохозяйствами и предприятиями на прошлой неделе было значительно выше среднего потребления предыдущих лет. Поэтому цифры этой недели очень отрезвляют. Без значительной экономии даже в частном секторе избежать дефицита газа зимой будет сложно, — сказал глава регулятора Клаус Мюллер.

Аналитики посчитали, что на частные домохозяйства и мелкие коммерческие структуры приходится не более 40% потребления газа в Германии.

"До сих пор частные потребители мало способствовали снижению потребления газа. Однако это связано с тем, что газ здесь в основном используется для отопления", — гласит информация регулятора, который отмечет, что истинный процент экономии можно будет проанализировать только в разгар отопительного сезона.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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