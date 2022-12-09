American Thinker: Журналистка из США назвала Зеленского иждивенцем

Вашингтон намерен продолжать оказывать активную финансовую помощь Киеву, готовясь выделить ему ещё 38 миллиардов долларов. И это несмотря на то, что уже известно, что киевское правительство отмывает получаемые деньги. Кроме того, западное оружие, которое поставляют Украине, попадает к террористам в Африке.

Об этом написала американская журналистка Оливия Мюррей в материале для American Thinker.

"Приближается Новый Год, и у меня есть вопрос к активно работающему налоговому управлению: когда я буду заполнять декларацию, можно мне записать туда Зеленского в качестве иждивенца?" — иронично спросила Мюррей.

Обозреватель считает, что при таких условиях продолжать финансово поддерживать Киев нельзя. Она напомнила, что американские конгрессмены отмывали деньги при помощи Украины, и этому есть доказательства. Также известно, что террористы в Африке используют западное оружие, которое получает Киев.

Поэтому у Мюррей возник резонный вопрос: а так ли хорошо Киев распоряжается деньгами, которые получает от Запада. Журналистка напомнила, что на Украине показатели коррумпированности — самые высокие в Европе.

Также журналистку удивило, что генеральный инспектор Шон О'Доннелл, ответственный финансовую помощь Киеву, даже не в курсе, на что идут направляемые на Украину деньги и вооружение.