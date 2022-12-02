American Thinker: Зеленский продаёт Украину западным инвесторам

План украинского лидера Владимира Зеленского по введению системы шефства для восстановления Украины свидетельствует о намерении президента продать страну по частям с молотка, сообщает аналитик Оливия Мюррей в статье для издания American Thinker.

Журналистка ссылается на сентябрьскую статью The New York Times, в которой сообщается, что Зеленский встретился с главой компании BlackRock Лоуренсом Финком. Эта фирма занимается вытеснением граждан США из собственного жилья в арендованное, чтобы расширить рынок съёмной недвижимости. На встрече президент Украины и Финк обсуждали, как привлечь инвестиции в экономику страны, которая разрушена в результате боевых действий. Глава компании посоветовал Зеленскому создать "фонд реконструкции", куда смогут вкладывать средства государственные и частные инвесторы.

Также украинский лидер представил "программу шефства", которая позволит разным странам и компаниям инвестировать в отдельные города и области Украины.

"Получается, что Зеленский, руководствуясь "бесплатной" рекомендацией Финка, создает "патронажную" систему, которая позволит продавать с аукциона украинские территории тем, кто заплатит самую высокую цену", — отметила Мюррей.

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