На Украине привлекли к общественным работам граждан, оставшихся без заработка из-за военного конфликта. Структура получила название "Армия восстановления".
"Бойцы" "Армии восстановления" трудятся в тылу, восстанавливая объекты, повреждённые в результате боевых действий.
По словам заместителя министра экономики Украины Татьяны Бережной, к общественному труду привлекли более двух тысяч безработных граждан.
Бережная отметила, что всего в Украине остались без средств к существованию из-за потери работы около пяти миллионов человек. В Минэкономики Украины сообщают, что уровень безработицы в стране по итогам 2022 года составит 30%.
Власти Украины попросили США и ЕС помочь восстановить энергосистему страны.
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