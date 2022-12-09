На входе в пролив Босфор снова зарегистрировали пробку из танкеров, перевозящих нефть, пишет Financial Times.
По информации издания, власти Турции пытаются блокировать поставки топлива на мировые рынки. В статье сказано, что проблемы со страховками танкеров возникли после того, как страны Евросоюза утвердили потолок цен на российскую нефть.
Газета подчёркивает: судна перевозят, как правило, нефть из Казахстана, которая не должна попадать под ограничительные меры.
6 декабря западные СМИ впервые сообщили об образовании большой пробки из танкеров у берегов Турции.
Ранее журналисты FT проинформировали, что Анкара после установления потолка цен стала требовать документацию у каждого судна с нефтью. В редакции газеты убеждены: турецкое руководство нарушает поставки топлива по Чёрному морю, создавая проблемы для всего мирового сообщества.
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