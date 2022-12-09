FT: на входе в Босфор снова наблюдается пробка из танкеров с нефтью

На входе в пролив Босфор снова зарегистрировали пробку из танкеров, перевозящих нефть, пишет Financial Times.

По информации издания, власти Турции пытаются блокировать поставки топлива на мировые рынки. В статье сказано, что проблемы со страховками танкеров возникли после того, как страны Евросоюза утвердили потолок цен на российскую нефть.

Газета подчёркивает: судна перевозят, как правило, нефть из Казахстана, которая не должна попадать под ограничительные меры.

6 декабря западные СМИ впервые сообщили об образовании большой пробки из танкеров у берегов Турции.

Ранее журналисты FT проинформировали, что Анкара после установления потолка цен стала требовать документацию у каждого судна с нефтью. В редакции газеты убеждены: турецкое руководство нарушает поставки топлива по Чёрному морю, создавая проблемы для всего мирового сообщества.