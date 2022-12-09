Мирошник: колониальная военная диктатура на Украине начала грабить олигархов

На Украине закончено создание военной диктатуры, и теперь режим приступает к разграблению имущества олигархов, заявил Родион Мирошник.

Экс-посол Луганской Народной Республики обратил внимание на критику, которой разразился украинский предприниматель Ринат Ахметов после идеи Владимира Зеленского запретить местным олигархам принимать участие в "большой приватизации". До украинского крупного бизнеса дошло, что киевская власть "кормится с рук внешних кураторов", которые попросту заберут себе имущество, награбленное олигархами у граждан Незалежной.

"На Украине создана колониальная военная диктатура, и она не уживается с олигархатом, который последние десятилетия считал себя истинными обладателями власти на Украине", — пояснил дипломат в интервью ТАСС.

Всё имущество предпринимателей будет переведено под госконтроль, а потом поделено между украинскими властями и их "западными хозяевами", добавил он.

Накануне такое же мнение озвучил американский телеведущий, назвавший Зеленского "опасным и жадным диктатором".