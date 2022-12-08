Ведущий Fox News Карлсон: Зеленский — опасный и жадный диктатор

Президент Украины Владимир Зеленский закончил строительство однопартийного полицейского государства, в чём ему помогли $100 млрд от США, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

"Очевидно, что Зеленского не интересует свобода и демократия. Он опасный диктатор, который использовал $100 млрд американских налогоплательщиков, чтобы установить однопартийное полицейское государство на Украине", — пояснил журналист телезрителям.

Он напомнил, что на Украине были упразднены оппозиционные партии, запрещены все средства массовой информации, которые позволяли себе критиковать главу государства, арестованы политические оппоненты Зеленского.

Карлсон также уточнил, что гонения на православную церковь на Украине противоречат украинской конституции, но она "больше ничего не значит" для киевского режима.

Ранее стало известно, что Верховный суд Украины отказался запрещать в стране нацистскую символику.

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