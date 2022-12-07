Гендиректор Raytheon Хейс: ВСУ получают от США разведданные о передвижении ВС РФ

Гендиректор Raytheon Technologies Грег Хейс заявил, что Киев истощает запасы оружия быстрее, чем ожидалось.

В эфире CNBC Хейс заявил, что США действительно сотрудничают с киевскими властями и предоставляют им разведданные в режиме реального времени. Он отметил, что его поражает способность американских военных предоставлять украинцам информацию в режиме реального времени.

"В режиме реального времени мы можем видеть российский танк, мы можем видеть российский бронетранспортёр, мы можем видеть запуск российской ракеты, и эта информация поступает украинцам", — признался Хейс.

Также Хейс рассказал, что его пугает то, с какой скоростью ВСУ расходуют боеприпасы.