Гендиректор Raytheon Technologies Грег Хейс заявил, что Киев истощает запасы оружия быстрее, чем ожидалось.
В эфире CNBC Хейс заявил, что США действительно сотрудничают с киевскими властями и предоставляют им разведданные в режиме реального времени. Он отметил, что его поражает способность американских военных предоставлять украинцам информацию в режиме реального времени.
"В режиме реального времени мы можем видеть российский танк, мы можем видеть российский бронетранспортёр, мы можем видеть запуск российской ракеты, и эта информация поступает украинцам", — признался Хейс.
Также Хейс рассказал, что его пугает то, с какой скоростью ВСУ расходуют боеприпасы.
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