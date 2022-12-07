Politico: НАТО не может просчитать дальнейшие шаги Путина на Украине

Североатлантический альянс не может "просчитать", какими будут дальнейшие действия президента РФ Владимира Путина на Украине, сообщил политический эксперт Сэмюэл Черэп в статье для издания Politico.

"Почти невозможно рассчитать реальные потребности Украины как в военной, так и в гуманитарной помощи, потому что характер войны так быстро меняется", — отмечается в материале.

По словам автора, НАТО не может спланировать, какая помощь потребуется Украине в будущем. Черэп считает, что непредсказуемость в развитии украинского конфликта играет на руку России.

Эксперт напомнил, что киевский режим на протяжении нескольких месяцев просит Запад нарастить военную и финансовую помощь, однако на фоне высокого уровня инфляции и роста цен на топливо страны НАТО теряют деньги и испытывают трудности с пополнением своих оборонных бюджетов.

Черэп считает, что НАТО может прибегнуть к крайней мере — перераспределить денежные средства из трастового фонда, который ранее был создан для поддержки армии в Афганистане. Однако даже этого будет мало для того, чтобы Украина без проблем пережила зиму, подчеркнул эксперт аналитического центра RAND Corporation.