FT: Киев угрожает своими беспилотниками достать и до Сибири

Киевские власти заверили, что не остановятся на уже проведённых атаках на российские аэродромы в Рязанской, Саратовской и Курской областях, а при необходимости "достанут" своими беспилотниками и до Сибири. Об этом сообщило издание Financial Times, которое опубликовало слова "неназванного советника Киева по вопросам обороны".

Ранее сразу два американских издания — Washington Post и New York Times — написали со ссылкой на "высокопоставленных украинских должностных лиц", что беспилотники, атаковавшие российские аэродромы, были украинскими, и запущены они были с территории Украины.

"У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири", — написали американские журналисты со ссылкой на киевского "советника".

По словам украинского чиновника, за этими атаками могут последовать и другие. В Киеве понимают, что эти атаки не помогут Украине одержать победу, однако могут воздействовать на "операции по оказанию влияния", которые Киев проводит на территории РФ и которые не находят поддержку у Запада.

По информации издания, которые ссылается также на некого украинского инженера, беспилотники, атаковавшие аэродромы РФ, могут перемещаться почти со скоростью звука, а если заменить в Ту-141 оригинальную камеру, они могли бы перемещать 50 или даже 100 кг взрывчатого вещества, однако для такой перестройки потребуется время.

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