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Global News: наёмник из США Вертман продаёт сувениры из костей русских солдат

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Американец с мексиканскими корнями Роберт Вертман служил в морской пехоте США, затем отправился на Украину, где также вступил в морскую пехоту и участвовал в боевых действиях в Донбассе. Сейчас он продаёт сувениры из костей российских солдат. Об этом пишет издание Global News.

Global News: наёмник из США Вертман продаёт сувениры из костей русских солдат

В статье отмечается, что наёмник участвовал в боях на Херсонском направлении с февраля. Известность он впервые получил в марте, опубликовав в Сети фото с нацистской символикой.

Украину Вертман покинул в сентябре, но зарабатывать на военных действиях не прекратил. Автор публикации сообщает, что наёмник в настоящее время продаёт за 350 долларов форму убитого русского солдата Руслана, а также предлагает приобрести кольца из костей русских солдат.

По его словам, у него в продаже 120 таких "изделий".

Свой "бизнес" американец собирается развивать и планирует вернуться на Украину с таксидермистом — специалистом по созданию чучел из животных, говорится в материале издания.

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У Запада против России остался мощный козырь
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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