Энергосистема Украины может быть выведена из строя уже к концу 2022 года, заявили американские аналитики. По их мнению, тогда блэкаут в Незалежной может длиться не часами, а неделями.
Кроме того, авторы подчеркнули, что даже в летнее время отключение электроэнергии на столь долгий срок пережить непросто, но грядёт зима.
"Энергетическая инфраструктура может полностью разрушиться в течении нескольких недель, если обстрелы продолжатся", — заявили аналитики Newsweek со ссылкой на данные исследования.
По прогнозу авторов, вся энергосистема может быть выведена из строя максимум к католическому Рождеству.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.