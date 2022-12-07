Newsweek: энергетическая инфраструктура Украины рухнет к концу года

Энергосистема Украины может быть выведена из строя уже к концу 2022 года, заявили американские аналитики. По их мнению, тогда блэкаут в Незалежной может длиться не часами, а неделями.

Кроме того, авторы подчеркнули, что даже в летнее время отключение электроэнергии на столь долгий срок пережить непросто, но грядёт зима.

"Энергетическая инфраструктура может полностью разрушиться в течении нескольких недель, если обстрелы продолжатся", — заявили аналитики Newsweek со ссылкой на данные исследования.

По прогнозу авторов, вся энергосистема может быть выведена из строя максимум к католическому Рождеству.