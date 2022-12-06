Боррель призвал отложить разговор о гарантиях безопасности для России

Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель призвал отложить разговор о гарантиях безопасности для России на более поздний срок.

Он предложил для начала обсудить гарантии для Киева, а потом вернуться к проблемам, которые беспокоят Москву.

"Мы поговорим позже по поводу гарантий безопасности для России", — приводит комментарий Борреля портал Mediapart.

По его словам, для урегулирования украинского конфликта нужно обратиться к нормам международного права. В них сказано, что в первую очередь гарантии должно получить руководство Украины, указал дипломат.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Западу следует учесть озабоченности Москвы и утвердить гарантии безопасности для РФ. Как отмечает 19FortyFive, такой шаг позволит остановить специальную военную операцию России на Украине. Обозреватель издания Джек Бакби посоветовал главам стран, входящих в состав НАТО, серьёзно отнестись к идее Макрона.

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