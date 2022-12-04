Читатели Welt*: Макрон поступил правильно, предложив утвердить гарантии для РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон поступил правильно, предложив учесть обеспокоенности РФ и утвердить гарантии безопасности для Москвы. Такое мнение выразили читатели Die Welt*.

По словам подписчиков немецкого издания, Макрон предпринимает гораздо больше дипломатических усилий, чем государственные деятели из Германии. Они считают, что Франция настроена на деэскалацию украинского конфликта. Читатели назвали инициативу Макрона "правильным путём", который вселяет надежду на мирное урегулирование проблем.

При этом некоторые пользователи отметили, что подобные предложения о гарантиях для РФ должны были прозвучать ещё в прошлом году.

"Это позволило бы избежать конфликта вокруг Украины", — указал житель ФРГ.

Немцы также подчеркнули: Россия вынужденно начала спецоперацию в связи с активным продвижением Североатлантического альянса на восток.

Ранее стало известно, что Макрон обвинил Вашингтон в "расколе" Запада из-за нового закона американского президента Джо Байдена о климате.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.