FT: Макрон обвинил США в расколе Запада из-за закона Байдена о климате

Французский президент Эммануэль Макрон убеждён в том, что предложенный главой США Джо Байденом закон о климате "раскалывает" западные страны. Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, во время рабочей поездки в США лидер Франции раскритиковал американских политиков, которые настаивают на переходе к "зелёной" энергетике.

Макрон заявил, что нововведения серьёзно ударят по европейским промышленным предприятиям и рынкам сбыта продукции. Как пояснил французский президент, многие европейцы лишатся рабочих мест.

"План борьбы с инфляцией — политический выбор, который расколет Запад. Мы должны скоординировать наши программы", — сказал Макрон на одной из встреч в Вашингтоне.

Кроме того, он подчеркнул: закон США о климате решит проблемы американцев, но усугубит сложности, с которыми столкнулась Европа.

Ранее стало известно, что Макрон и некоторые другие европейские политики недовольны решениями Вашингтона, направленными на повышение противостояния между Россией и Западом.