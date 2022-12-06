Политолог Колташов: Германия теряет авторитет после разрыва отношений с РФ

Германия стремительно теряет авторитет на европейской политической арене после разрыва дипломатических отношений с Россией, заявил политолог Василий Колташов. По словам эксперта, все громкие слова о том, что Берлин готов стать "гарантом безопасности" в ЕС исполнить невозможно.

Как подчеркнул политолог, страна, которая "нацелена" на ослабление собственной экономики не может гарантировать что-то другим государствам.

"Это декоративное заявление, которое не соответствует поведению Олафа Шольца. Его правительство в своей работе нацелено на то, чтобы ослабить немецкую экономику, уменьшить влияние Германии, унаследованное от Ангелы Меркель", — пояснил эксперт в беседе с "ПолитРоссией".

Кроме прочего, Берлин остаётся "сателлитом" Вашингтона и оставаясь под влиянием Штатов, вряд ли сможет быть сильным политическим игроком. При этом попытки Берлина нанести ущерб российской стороне, пока отзываются только плачевным состоянием собственной экономики.

"Если Меркель имела какую-то автономию и могла вопреки позиции США делать какие-то вещи, скажем, достраивать "Северный поток — 2”, то Шольц — деятель рангом ниже. Отношения с Россией уже определены", — резюмировал Колташов.