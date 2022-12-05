JW: власти Украины против переговоров с РФ, поскольку зарабатывают на конфликте

Киевский режим всеми способами затягивает возобновление переговоров с РФ, ведь власти Украины зарабатывают на конфликте, пишет немецкое издание Junge Welt.

По словам обозревателя Райнхарда Лаутербаха, украинское руководство отказывается от всех предложений западных политиков по мирному урегулированию проблем.

Он напомнил, что недавно французский лидер Эммануэль Макрон выступил с идеей предоставить гарантии безопасности Москве, после чего руководитель фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия выдвинул новое условие для диалога с РФ. Как пояснил автор, украинский депутат призвал Россию "добровольно сдать ядерное оружие". Лаутербах отметил, что ни одна страна в мире не способна заставить Москву пойти на такой шаг.

Обозреватель подчеркнул: Украина пытается извлечь максимум прибыли в период боевых действий.

"Они не хотят мира, поскольку живут за счёт конфликта", — указал журналист.

Автор считает, что элита Украины обеспечена необходимыми материальными средствами и генераторами для обогрева помещений, а гражданскому населению этой страны приходится страдать от многочисленных проблем.