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JW: власти Украины против переговоров с РФ, поскольку зарабатывают на конфликте

Мир

Киевский режим всеми способами затягивает возобновление переговоров с РФ, ведь власти Украины зарабатывают на конфликте, пишет немецкое издание Junge Welt.

JW: власти Украины против переговоров с РФ, поскольку зарабатывают на конфликте

По словам обозревателя Райнхарда Лаутербаха, украинское руководство отказывается от всех предложений западных политиков по мирному урегулированию проблем.

Он напомнил, что недавно французский лидер Эммануэль Макрон выступил с идеей предоставить гарантии безопасности Москве, после чего руководитель фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия выдвинул новое условие для диалога с РФ. Как пояснил автор, украинский депутат призвал Россию "добровольно сдать ядерное оружие". Лаутербах отметил, что ни одна страна в мире не способна заставить Москву пойти на такой шаг.

Обозреватель подчеркнул: Украина пытается извлечь максимум прибыли в период боевых действий.

"Они не хотят мира, поскольку живут за счёт конфликта", — указал журналист.

Автор считает, что элита Украины обеспечена необходимыми материальными средствами и генераторами для обогрева помещений, а гражданскому населению этой страны приходится страдать от многочисленных проблем.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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