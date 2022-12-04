МК: Попов спрогнозировал зимние протесты в ЕС и наступление ВС РФ на Киев

Обозреватель "МК" Владимир Попов считает, что зима для Украины и всей Европы будет "жаркой".

Европецы начали терять доверие к властям. К людям приходит осознание, что США их используют для поддержания своей гегемонии. На фоне энергетического кризиса увеличивается количество демонстраций. Так, в Риме протестующие недавно сожгли флаг НАТО со словами "стоимость жизни стала невыносимой".

"Европейская жара только начинается", — пишет Попов.

В зоне СВО ситуация складывается не в пользу ВСУ, пишет автор. Он приводит мнение экспертов индийского издания "Индиан Панчлайн", которые считают, что с победой ВС РФ в Бахмуте СВО перейдёт в заключительную фазу. Россия получит численный перевес благодаря частичной мобилизации и освободит территории к востоку от Днепра, говорится в публикации.

"Впрочем, можно ожидать и удара не только по режиму, но и по Киеву", — размышляет Попов.

Об этом, по его мнению, свидетельствует слаживание российской группировки с белорусской армией.

"Очень похоже, что скоро станет жарко", — заключает обозреватель.