Fox News: конфликт на Украине движется к наихудшему для США сценарию

Украинский конфликт начал развитие по неудобному для США сценарию. Джо Байден ранее заявлял о желании встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения СВО. Американский эксперт по международным отношениям Джеймс Джей Карафано считает, что слова хозяина Белого дома говорят о том, что украинский кризис развивается не лучшим образом, сообщает Fox News.

Он считает, что у США отсутствует продуманная долговременная стратегия. Это видно по тому, как американское руководство не даёт никакой конкретики с самого начала кризиса. Карафано полагает, что на вопрос относительно дальнейших планов Байден порекомендует спросить Путина.

Эксперт отмечает, что США на Украине движутся к наихудшему сценарию. Он подразумевает урегулирование конфликта с помощью международных переговоров, в которых посредником будет Китай. Америка выступит наблюдателем, а не активным участником процесса.

"Возможно, мы движемся к наихудшему сценарию, при котором Байден просто лениво одобряет немецко-французский план, поддерживаемый Пекином, с Европой в качестве главного переговорщика, и где Китай займёт видное место за столом переговоров", — высказал мнение Карафано.