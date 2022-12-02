Кирби: Байден готов к диалогу с Путиным, но не прямо сейчас

То, что лидер США Джо Байден выразил готовность к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу украинского конфликта, не меняет позицию Белого дома по этому вопросу. ОБ этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ США Джон Кирби.

Кирби отметил последовательность заявлений Байдена, подчеркнув, что он не собирается начинать диалог с Путиным в этот самый момент.

Также Кирби считает, что президент РФ сейчас "не заинтересован в переговорах".

"Президент Байден был очень последователен в этом. Президент вчера четко заявил, что у него нет намерений говорить с Путиным прямо сейчас. Он также сказал, что Путин абсолютно не проявляет интереса к какого-либо рода диалогу. Президент не имел в виду, что сейчас время для переговоров по Украине", — сказал Кирби во время традиционного брифинга.

Помимо этого представитель Белого дома заявил, что инициатива по переговорам должна исходить от украинских властей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.