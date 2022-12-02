Кирби: со стороны Зеленского не заметно готовности к переговорам

В Белом доме не считают, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к переговорам по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Такую точку зрения озвучил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"Президент Зеленский тоже говорил, что верит в дипломатическое решение, но он тоже не готов", — заявил Кирби в ходе брифинга для прессы.

Кирби добавил, что Вашингтон как и прежде намерен поддерживать Киев, при этом они не будут давить на Зеленского и подталкивать его к переговорам против его воли.

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