Медведев после слов Данилова о РФ призвал "уничтожать нацистских ублюдков"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на призыв секретаря СНБО Украины Данилова "уничтожить Россию" и не вести с ней переговоров. Свой комментарий политик дал РИА Новости.

По его мнению, это бред, на который нет смысла "отвечать симметрично".

Нужно просто уничтожать "таких нацистских ублюдков", заявил он.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, выступая на форуме в Киеве, призвал "уничтожить Россию" в её нынешних границах и не вступать с ней в переговоры. Также он назвал россиян "варварами" и обвинил РФ в уничтожении большого количества народов.