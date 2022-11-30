Military Watch: США боятся поставлять Украине ЗРК Patriot

США опасаются, что зенитно-ракетные системы Patriot не будут эффективными на Украине, и это ударит по имиджу американского вооружения, сообщают эксперты издания Military Watch.

Передача Киеву ЗРК Patriot может стать опасным прецедентом в отношениях между РФ и НАТО. При этом непонятно, насколько эффективным будет это вооружение в руках солдат ВСУ.

Военные эксперты часто сравнивают ЗРК Patriot с советскими системами С-300, которые сейчас стоят на вооружении армии Украины.

"Ожидается, что Patriot не будет значительно лучше, поскольку его характеристики оставляют желать лучшего как в Ираке во время войны в Персидском заливе 1991 года, так и совсем недавно в Саудовской Аравии против йеменских повстанцев", — отмечается в материале.

По словам авторов статьи, в Ираке и Саудовской Аравии комплексы Patriot оказались неэффективны против ракет, которые были на 10 лет старее, чем те, что использует Россия в спецоперации на Украине.

Аналитики сходятся во мнении, Patriot не изменят ситуацию на фронте, поскольку российские крылатые и баллистические ракеты технологически более совершенные, чем устаревшие американские ЗРК, и с лёгкостью обойдут эту систему ПВО.

США откажутся поставлять Украине комплексы Patriot, поскольку боятся, что мир увидит их неэффективность, убеждены авторы. Если они хорошо не проявят себя в украинском конфликте, то доверие союзников к американской ПРО может пошатнуться. Кроме того, это отпугнёт потенциальных покупателей.

Также Вашингтон не хочет, чтобы Вооружённые силы РФ научились противодействовать основным системами ПРО Запада.

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