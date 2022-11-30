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Слуцкий: в США призывают Вашингтон выйти из НАТО из-за "могильщика"-Киева

Мир

Табу для темы выхода США из Североатлантического альянса "рассыпается" из-за новых и новых предложений, которые звучат в Вашингтоне, пояснил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий: в США призывают Вашингтон выйти из НАТО из-за "могильщика"-Киева

По словам парламентария, всё больше представителей американского общества понимают, что НАТО воюет против России "руками украинцев", но платят за это рядовые граждане.

"И теперь уже не где-то в России, а в США предлагают "закрыть" НАТО. Вернее — выйти из него, что на деле будет означать начало конца организации", — пояснил Слуцкий RT.

Кроме того, громкие заявления основываются скорее на экономической выгоде. Так, ранее в американской газете The Hill опубликовали статью, в которой помощник заместителя генпрокурора США Брюс Фейн открыто заявил, что Вашингтону пора выходить из НАТО, что сэкономит стране миллиарды долларов, в том числе и на помощь Украине.

"Публикацией в солидном издании с темы снято табу. Идея возродилась на "родной" альянсу территории, — прокомментировал статью Слуцкий. — И вскормленный США киевский режим, как предрекал председатель Госдумы Вячеслав Володин, действительно получает всё больше шансов стать реальным могильщиком НАТО".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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