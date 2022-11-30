Слуцкий: в США призывают Вашингтон выйти из НАТО из-за "могильщика"-Киева

Табу для темы выхода США из Североатлантического альянса "рассыпается" из-за новых и новых предложений, которые звучат в Вашингтоне, пояснил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По словам парламентария, всё больше представителей американского общества понимают, что НАТО воюет против России "руками украинцев", но платят за это рядовые граждане.

"И теперь уже не где-то в России, а в США предлагают "закрыть" НАТО. Вернее — выйти из него, что на деле будет означать начало конца организации", — пояснил Слуцкий RT.

Кроме того, громкие заявления основываются скорее на экономической выгоде. Так, ранее в американской газете The Hill опубликовали статью, в которой помощник заместителя генпрокурора США Брюс Фейн открыто заявил, что Вашингтону пора выходить из НАТО, что сэкономит стране миллиарды долларов, в том числе и на помощь Украине.

"Публикацией в солидном издании с темы снято табу. Идея возродилась на "родной" альянсу территории, — прокомментировал статью Слуцкий. — И вскормленный США киевский режим, как предрекал председатель Госдумы Вячеслав Володин, действительно получает всё больше шансов стать реальным могильщиком НАТО".